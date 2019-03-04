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В Саратове состоялась вторая встреча «Учимся у мастеров»

Новости


27 февраля на базе Регионального центра поддержки одарённых детей состоялась вторая в этом учебном году встреча в творческой мастерской для юных художников — учащихся средних классов детских художественных школ и школ искусств области «Учимся у мастеров». Главная цель проекта — создание дополнительных условий для комплексного творческого развития с возможностью дальнейшей профессиональной ориентации учащихся средних классов художественных школ и школ искусств в сфере изобразительного искусства.

Программа мастерских включает в себя дисциплины, необходимые для дальнейшего профессионального образования и художественного роста. Вторую встречу с учащимися школ искусств городов и посёлков провела преподаватель Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова Елена Сергеевна Паранина. Вместе с 20 начинающими художниками из Базарнокарабулакского, Балаковского, Вольского, Калининского, Красноармейского, Энгельсского, Саратовского муниципальных районов и г.Саратова она анализировала схемы построения куба и шара.

Геометрические формы – первая стадия построения объекта любой сложности, которую можно сравнить с изучением алфавита для того, кто начал серьёзно изучать язык. В рисунке все изображаемые предметы всегда состоят или делятся на простые геометрические формы. «При обучении рисунку это значит лишь одно: научившись правильно изображать геометрические фигуры, научишься рисовать все остальное» определила задачу мастер-класса Елена Сергеевна.

Три часа ребята мужественно сражались с линиями, штриховкой, определяли положение плоской фигуры в пространстве, наполняя её объёмом. Впереди их ждут новые встречи с преподавателями Саратовского художественного училища, а, значит, ребятам будет проще понять законы перспективы, построения форм, схемы расположения теней и ещё много интересного и полезного.