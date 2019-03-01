В Заводском районе будет на четыре часа закрыт переезд
Водителей просят выбирать альтернативный маршрут движения.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 23:00 2 марта до 03:00 3 марта будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов 3 – Примыкание (улица Ново-Астраханская, Заводской район города Саратова). Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км автодороги ст. Примыкание – улица 5-й Динамовский проезд.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.