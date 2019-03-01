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Из-за снега не проехать в 18 населенных пунктов Озинского и Питерского районов

Новости
Из-за снега не проехать в 18 населенных пунктов Озинского и Питерского районов


В связи с ухудшением погодных условий и проведением работ по расчистке дорожного полотна закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах местного значения по 10 межпоселковым направлениям.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, нарасчистке дорог на данных направлениях работают 13 ед. техники.

На федеральных автодорогах на территории области перекрытия движения нет, заторных явлений не наблюдается. О сложившейся ситуации оповещены оперативные и дорожные службы.

Главное управление и подведомственные учреждения функционируют в режиме «повышенной готовности». Развернут штаб по контролю за складывающейся обстановкой.

По данным Саратовского гидрометцентра, завтра, 2 марта, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, морось). Местами слабый туман, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 0…-5°, днем -3…+2°.