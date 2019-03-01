В Саратове открыты «горячие линии» по вопросам защиты прав потребителей

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По информации городского управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, в рамках подготовки к празднованию 15 марта Всемирного Дня защиты прав потребителей с 1 по 15 марта будут проводиться «горячие телефонные линии» по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.В управление можно звонить по телефонус понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00). Кроме того, "горячие линии" открыты во всех районах Саратова. Телефон в администрации, понедельник - пятница - с 09.00 до 18.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00),, понедельник - пятница - с 09.00 до 16.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00),, понедельник - четверг - с 09.00 до 17.00, пятница - с 09.00 до 16.00,, понедельник - пятница - с 09.00 до 18.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00),, понедельник - пятница - с 09.00 до 18.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00),, понедельник - пятница с 10.00 до 17.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00).