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В Саратове открыты «горячие линии» по вопросам защиты прав потребителей

Новости
В Саратове открыты «горячие линии» по вопросам защиты прав потребителей


Жители могут задать вопросы в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

По информации городского управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, в рамках подготовки к празднованию 15 марта Всемирного Дня защиты прав потребителей с 1 по 15 марта будут проводиться «горячие телефонные линии» по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

В управление можно звонить по телефону 26-30-15 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00). Кроме того, "горячие линии" открыты во всех районах Саратова. Телефон в администрации Волжского района - 73-42-93, понедельник - пятница - с 09.00 до 18.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00), Кировского района - 27-15-63, понедельник - пятница - с 09.00 до 16.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00), Октябрьского района - 39-29-32, понедельник - четверг - с 09.00 до 17.00, пятница - с 09.00 до 16.00, Фрунзенского района - 67-02-65, 67-02-64, понедельник - пятница - с 09.00 до 18.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00), Ленинского района - 34-05-19, понедельник - пятница - с 09.00 до 18.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00), Заводского района - 96-46-03, 96-04-61, понедельник - пятница с 10.00 до 17.00 (кроме обеденного перерыва с 13.00 – 14.00).