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Начался прием заявок на X областной конкурс «Лучший Дом кино»

Новости / Культура



Его участниками могут стать творческие группы работников муниципальных Домов кино, киновидеоцентров, центров досуга и иных учреждений культуры, занимающихся кинопоказами.

Как сообщает областной методический киновидеоцентр, по условиям конкурса участники должны будут представить на суд жюри презентацию (или киномероприятие) по одной из предлагаемых тем: «Саратовцы - для отечественного кинематографа», «Языком кино о театре» (приурочена к Году театра в России), «Воспитание молодежи: о самом важном средствами кино».

Заявки на участие принимаются Оргкомитетом в свободной форме на электронную почту sarkvc@mail.ru до 1 апреля 2019 года с пометкой «Лучший Дом кино».

В середине апреля будут организованы отборочные туры конкурса: отдельно для лево- и правобережных районов области.

Торжественное награждение победителей состоится в августе на областном профессиональном празднике «День российского кино».