Начался прием заявок на X областной конкурс «Лучший Дом кино»
Его участниками могут стать творческие группы работников муниципальных Домов кино, киновидеоцентров, центров досуга и иных учреждений культуры, занимающихся кинопоказами.
Как сообщает областной методический киновидеоцентр, по условиям конкурса участники должны будут представить на суд жюри презентацию (или киномероприятие) по одной из предлагаемых тем: «Саратовцы - для отечественного кинематографа», «Языком кино о театре» (приурочена к Году театра в России), «Воспитание молодежи: о самом важном средствами кино».
Заявки на участие принимаются Оргкомитетом в свободной форме на электронную почту sarkvc@mail.ru до 1 апреля 2019 года с пометкой «Лучший Дом кино».
В середине апреля будут организованы отборочные туры конкурса: отдельно для лево- и правобережных районов области.
Торжественное награждение победителей состоится в августе на областном профессиональном празднике «День российского кино».