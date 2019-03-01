В Перелюбе открыли мемориальную доску погибшему в Чечне полицейскому
По инициативе сослуживцев она была установлена на здании отделения полиции №2, в котором служил Кайрат Рахметов.
По информации министерства по делам территориальных образований, право открыть мемориальную доску было предоставлено отцу героя. Он рассказал участникам церемонии о том, что Кайрат был очень ответственным с самого детства и всегда напоминал своим родителям своего деда – Героя социалистического труда. В день своей гибели Кайрат тоже совершил геройский поступок – в мае прошлого года со своими однополчанами он ценой собственной жизни защитил во время вооруженного нападения прихожан храма Архистратига в Грозном.
Память Кайрата Рахметова почтили минутой молчания, затем в честь погибшего прозвучал оружейный залп.
Фото pugachevskoevremya.ru