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В Перелюбе открыли мемориальную доску погибшему в Чечне полицейскому

Новости
В Перелюбе открыли мемориальную доску погибшему в Чечне полицейскому


По инициативе сослуживцев она была установлена на здании отделения полиции №2, в котором служил Кайрат Рахметов.

По информации министерства по делам территориальных образований, право открыть мемориальную доску было предоставлено отцу героя. Он рассказал участникам церемонии о том, что Кайрат был очень ответственным с самого детства и всегда напоминал своим родителям своего деда – Героя социалистического труда. В день своей гибели Кайрат тоже совершил геройский поступок – в мае прошлого года со своими однополчанами он ценой собственной жизни защитил во время вооруженного нападения прихожан храма Архистратига в Грозном.

Память Кайрата Рахметова почтили минутой молчания, затем в честь погибшего прозвучал оружейный залп.

Фото pugachevskoevremya.ru