PRO-MOBILI: все современные дизайнерские решения и тренды 2019 года
Сеть кухонных салонов PRO MOBILI является дистрибьютором итальянской мебельной фабрики и имеет собственное производство в Московской области. Производство позволяет реализовать любые индивидуальные проекты и предложить клиенту оптимальное соотношение цены и качества. Компания регулярно обновляет коллекцию дизайнов в соответствии с тенденциями рынка. Дизайнеры компании работают в тесном сотрудничестве с международными партнерами, благодаря чему PRO MOBILI имеет в своем ассортименте все современные дизайнерские решения. Вот несколько советов от наших дизайнеров для тех, кто хочет быть в тренде.
Вечная классика
Классика – это не тренд, классика – это навсегда. Но периодически рынок диктует переход к модерну или другим дизайнерским направлениям. В 2019 году никаких колебаний в стороны не прогнозируется. Классические фасады будут безошибочным выбором. Но в процессе разработки проекта классической кухни лучше обратиться к дизайнеру, который специализируется на данном виде кухонь и знает все тонкости и правила. Нет ничего хуже «криво» спроектированной классической кухни.
Цвет и свет
Белые и серые кухни продолжают лидировать. Именно такие кухонные фасады мы видим в домах всех популярных блогеров, для которых красота картинки (кадра) является существенным фактором успеха. Белые кухни зрительно расширяют пространство, делают его светлее. Однако в 2019 году темные оттенки серьезно заявят о себе. Хотите быть в тренде? Выбирайте для кухни черные и баклажановые фасады, в моде также глубокие оттенки зеленого, серо-синего, цвет морской волны. Выбирайте цвет по настроению, но помните, что во всем важна мера. Дизайнер поможет расставить цветовые акценты и подобрать стиль кухни, идеально подходящий под дизайн всего дома или квартиры.
Меньше блеска
Благородные матовые фасады находятся сегодня на пике популярности. Если еще в прошлом году многие предпочитали блеск глянца, то сегодня в моде сдержанные матовые фасады. Такая кухня будет смотреться как дорогое украшение вашей квартиры. И ухаживать за фасадами проще, ведь глянцевая поверхность довольно капризна и требует постоянного ухода. Нет ничего хуже глянцевого фасада с отпечатками пальцев. Матовая поверхность не столь капризна, и выглядит при этом роскошно.
Красота природы
В число фаворитов вернулись натуральные деревянные фасады. Самый трендовый вариант – без тонировок, патины, под матовым лаком. PRO MOBILI представляет фасады из натурального итальянского шпона высокого качества. Благодаря собственной фабрике компания может разработать для вас дизайн-проект кухни смешанного производства. К итальянским фасадам мы разработаем и произведем свои конструкции, что позволит существенно снизить стоимость кухни без потери качества.
Акценты
Акценты– это обязательная деталь любого профессионального дизайн-проекта. Кухни – не исключение. В 2019 году модными акцентами станут стеклянные витрины, а также детали в оттенках хрома, золота, серебра, бронзы и меди. Неправильно расставленные акценты – наиболее частая ошибка в интерьере. Если вы не уверены в своем вкусе – проконсультируйтесь с дизайнером. Вместе вы сможете разработать оптимальный дизайн-проект, который будет радовать вас долгие годы.
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