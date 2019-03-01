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В Турках при пожаре погиб мужчина
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В Турках при пожаре погиб мужчина

Новости / ЧП
В Турках при пожаре погиб мужчина

ЧП произошло сегодня ночью.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, горел жилой деревянный дом. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Площадь пожара составила 16 кв.м. В огне погиб мужчина 1962 года рождения.

Обстоятельства гибели мужчины в настоящее время устанавливают следователи. По информации СУ СКР региона, около часа ночи жители поселка Турки заметили возгорание одного из частных домов, о чем сообщили в пожарную службу. Прибывшие пожарные локализовали возгорание и обнаружили на полу в жилой комнате тело 54-летнего хозяина домовладения со следами термического воздействия. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружено.

В ходе осмотра установлено, что возгорание возникло в жилой комнате, где и обнаружено тело мужчины. Помещение дома отапливалось электрической плиткой. В качестве основной причины пожара рассматривается возгорание от данного электроприбора.