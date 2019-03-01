1 марта 2019 22:07 ПЯТНИЦА
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18:00 | 01 марта
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Саратовцев приглашают на ярмарки "выходного дня"

Новости
Саратовцев приглашают на ярмарки "выходного дня"

Торговля развернется завтра, 2 марта, на Театральной площади Саратова, а также на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», а также на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский в Заводском районе.

По информации регионального минсельхоза, покупателям будет предложено мясо, рыба, плодоовощная продукция, яйцо, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.

Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.