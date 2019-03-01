Саратовцев приглашают на ярмарки "выходного дня"
Торговля развернется завтра, 2 марта, на Театральной площади Саратова, а также на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», а также на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский в Заводском районе.
По информации регионального минсельхоза, покупателям будет предложено мясо, рыба, плодоовощная продукция, яйцо, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.