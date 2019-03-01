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В Балакове стартовал Всероссийский турнир «Золотая шайба»

Новости / Спорт
В Балакове стартовал Всероссийский турнир «Золотая шайба»


Соревнования на призы уроженца Балакова олимпийского чемпиона Андрея пройдут уже в четвертый раз.

По информации пресс-службы губернатора, турнир пройдет с 28 февраля по 3 марта. Его участники - игроки 15 лет (2004 года рождения) из 6 команд, представляющих Екатеринбург, Челябинскую, Новосибирскую области, Республику Татарстан, Краснодарский край, а также Балаковский район.

В Балакове стартовал Всероссийский турнир «Золотая шайба»

Торжественное открытие турнира, проведение которого в стране насчитывает уже 55-летнюю историю, состоялось вчера в ледовом дворце Балакова. В нем приняли участие губернатор Валерий Радаев, депутат Госдумы РФ Николай Панков и сам Андрей Коваленко – советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Чемпионата мира среди молодёжи 1990 года, Олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призер Олимпиады 1998 года, серебряный призёр Чемпионата мира 2002 года, председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги.