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В Саратове почтят память 84-х Псковских десантников

Новости
В Саратове почтят память 84-х Псковских десантников

Сегодня в 10.00 в Парке Победы на Соколовой горе состоится памятное мероприятие и церемония возложения цветов к памятнику «Землякам, погибшим в локальных войнах», посвященная 19-ой годовщине подвига в Аргунском ущелье десантников Псковской девизии.

Напомним, что бой у высоты 776 - эпизод Второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля - 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под командованием гвардии подполковника М.Н.Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом, под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен. По данным федеральных сил, потери боевиков составили от 400 до 500 человек.

Указом Президента РФ 22-м десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

В следующем году будет отмечаться 20-я годовщина героических событий. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области.