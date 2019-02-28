28 Февраля 2019 00:53 ЧЕТВЕРГ
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Российский стартап Pharmedu сообщил о запуске онлайн-сервиса «Киоск фармацевта»

Новости
Российский стартап Pharmedu сообщил о запуске онлайн-сервиса «Киоск фармацевта»


Новый онлайн-сервис «Киоск фармацевта» стартовал в России Его разработчиком выступил российский стартап Pharmedu, занимающийся обучением фармацевтов и аптечных сетей. Сервис предназначен для пользователей, которые хотят получить больше информации об эффективности выписанных врачом препаратов, найти при необходимости существующие аналоги и узнать цену, по которой их можно купить.

Пользователям сервис предлагает написать назначение врача или сканировать рецепт. При сканировании автоматически зашифровываются все данные о рецепте: кем он выдан, кому и в каком лечебном учреждении. Далее пользователь получает всю необходимую информацию в течение 24 часов от квалифицированных специалистов фармацевтической индустрии.

На первом этапе работы онлайн-сервиса на запросы пользователей будут отвечать реальные специалисты. Затем, в рамках второго этапа, выдавать данные будет ИИ, чтобы максимально исключить человеческий фактор. Это произойдет после накопления достаточного количества данных. Все консультации в сервисе осуществляются бесплатно. Сначала онлайн-сервис сможет обслуживать около 10 тыс. посетителей в месяц, позже количество пользователей может увеличиться до 2 млн.