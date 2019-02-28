Бывший руководитель Росприроднадзора области признался в получении взятки топливными картами

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в апреле-мае 2018 года Андрей Анндрющенко, будучи руководителем Управления Росприродонадзора по Саратовской области, получил от представителя ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» взятку в виде двух пополняемых топливных карт. Незаконное вознаграждение предназначалось за способствование совершению действий в пользу представляемого взяткодателем юридического лица, выраженное в смягчениивида и размера ответственности при выявлении сотрудниками управления нарушений на данном предприятии, а равно за общее покровительство и попустительство по службе деятельности указанной организации. В период с мая по август 2018 года подозреваемый неоднократно использовал неправомерно полученные им топливные карты, осуществляя заправку бензином в личных целях.Сообщается, что данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Все обстоятельства совершенного противоправного деяния Андрей Андрющенко изложил в написанной им явке с повинной. Они были проверены сотрудниками правоохранительных органов и нашли подтверждение.- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям представителяорганизации, передавшего взятку должностному лицу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления.