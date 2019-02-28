28 Февраля 2019 00:54 ЧЕТВЕРГ
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13:57 | 28 февраля
Преподаватель незаконно носил звезду Героя Советского Союза и орден Ленина
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Преподаватель незаконно носил звезду Героя Советского Союза и орден Ленина

Новости / ЧП


Преподаватель незаконно носил звезду Героя Советского Союза и орден ЛенинаВ ходе проверки установлено, что мужчина не имел права ношения данных наград и форменного обмундирования полковника.

В Саратове сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном ношении государственных наград

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 55 летний мужчина, являясь преподавателем одного из образовательных учреждений, неоднократно посещал военно-патриотические мероприятия, где выступал перед аудиторией в форменном обмундировании с соответствующими знаками отличия и военными наградами. В частности, на кителе подозреваемый носил Золотую звезду «Героя Советского Союза» и орден Ленина.

Задержанный пояснил, что муляжи наград заказал на одном из интернет-сайтов.