Преподаватель незаконно носил звезду Героя Советского Союза и орден Ленина
В ходе проверки установлено, что мужчина не имел права ношения данных наград и форменного обмундирования полковника.
В Саратове сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном ношении государственных наград
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 55 летний мужчина, являясь преподавателем одного из образовательных учреждений, неоднократно посещал военно-патриотические мероприятия, где выступал перед аудиторией в форменном обмундировании с соответствующими знаками отличия и военными наградами. В частности, на кителе подозреваемый носил Золотую звезду «Героя Советского Союза» и орден Ленина.
Задержанный пояснил, что муляжи наград заказал на одном из интернет-сайтов.