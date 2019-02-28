В сентябре в Саратове будет проходить III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол

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Учредители и организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Саратовской области и Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой.В фестивале примут участие детские, молодежные, взрослые и смешанные любительские театры кукол.В рамках фестиваля состоятся мастер-классы по театральным дисциплинам ведущих деятелей культуры и искусства России с обсуждением просмотренных спектаклей, круглый стол по проблемам развития любительского искусства театра кукол, а также пресс-конференция с членами жюри и организаторами.Фестиваль любительских театров кукол пройдёт на базе ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой», по итогам все участники будут награждены дипломами и призами.Три года назад (2016 г., фестиваль проводится раз в три года) заведующая отделом театрального искусства Государственного Российского Дома народного творчества Марина Ивановна Куц выразила надежду в том, что состоится и 20, и 30 фестиваль. «Кукольный – жанр интересный, и мы будем его продвигать. Есть большое количество субъектов РФ, где любительских театров нет вообще и поэтому другое более удачное место (г. Саратов) для его проведения найти трудно».