В Саратовской области продолжается реализация механизма льготного кредитования
Межведомственной рабочей группой «Реализация механизма льготного кредитования» минсельхоза области согласованы и направлены в минсельхоз России 215 заявок на сумму кредитных средств 4,9 млрд рублей, в том числе:
- по краткосрочным кредитам - 187 заявок; сумма кредитных средств - 4,4 млрд. рублей на сумму субсидий 223,4 млн рублей или 91% от объема утвержденного лимита, из них по малым формам хозяйствования – 130 заявок на сумму кредитов 925 млн рублей с суммой субсидии 49 млн рублей. Остаток лимитов только на молочное скотоводство – 21,5 млн рублей субсидий.
-по инвестиционным кредитам на приобретение техники - 28 заявок сумму кредитных средств 530 млн рублей, из них по малым формам хозяйствования – 20 заявок на сумму кредитов 97,4 млн рублей.