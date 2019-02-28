28 Февраля 2019 00:53 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:27 | 28 февраля
Российский стартап Pharmedu сообщил о запуске онлайн-сервиса «Киоск фармацевта»
18:00 | 28 февраля
В теплицах региона произведено почти 1,4 тысяч тонн огурцов, выращенных в закрытом грунте
17:20 | 28 февраля
Региональный центр медицинской профилактики отметил столетний юбилей
16:38 | 28 февраля
В сентябре в Саратове будет проходить III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол
15:49 | 28 февраля
В Саратовской области продолжается реализация механизма льготного кредитования
15:00 | 28 февраля
Бывший руководитель Росприроднадзора области признался в получении взятки топливными картами
13:57 | 28 февраля
Преподаватель незаконно носил звезду Героя Советского Союза и орден Ленина
13:00 | 28 февраля
Состоится очередной концерт из цикла "Встречи у рояля"
12:03 | 28 февраля
В Саратове выступит главный органист собора «Святого Ангела» Валенсии
10:46 | 28 февраля
Двое молодых людей стали фигурантами дела о разбойном нападении
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области продолжается реализация механизма льготного кредитования

Новости


Межведомственной рабочей группой «Реализация механизма льготного кредитования» минсельхоза области согласованы и направлены в минсельхоз России 215 заявок на сумму кредитных средств 4,9 млрд рублей, в том числе:

- по краткосрочным кредитам - 187 заявок; сумма кредитных средств - 4,4 млрд. рублей на сумму субсидий 223,4 млн рублей или 91% от объема утвержденного лимита, из них по малым формам хозяйствования – 130 заявок на сумму кредитов 925 млн рублей с суммой субсидии 49 млн рублей. Остаток лимитов только на молочное скотоводство – 21,5 млн рублей субсидий.

-по инвестиционным кредитам на приобретение техники - 28 заявок сумму кредитных средств 530 млн рублей, из них по малым формам хозяйствования – 20 заявок на сумму кредитов 97,4 млн рублей.