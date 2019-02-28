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Региональный центр медицинской профилактики отметил столетний юбилей

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Вчера состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию саратовского областного центра медицинской профилактики, в котором приняли участие руководители и представители региональных органов власти, общественных и пациентских организаций, почетные гости, работники и ветераны отрасли.

Обращаясь к присутствующим, министр здравоохранения области Наталья Мазина отметила, что на протяжении века служба медицинской профилактики способствует решению важнейшей задачи – укреплению здоровья населения Саратовской области.

«Сегодня региональный центр медицинской профилактики – это уникальное учреждение, работа которого объединяет все отрасли практического здравоохранения – от первичного звена до специализированного лечения. Благодаря ежедневной работе специалистов медицинской профилактики десятки тысяч людей получают индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья, становятся приверженцами здорового образа жизни, отказываются от пагубных привычек.

Успешно внедряя в своей работе самые современные и актуальные методы, команда сохраняет и приумножает традиции отечественного здравоохранения. Деятельность сотрудников Центра является примером преданности делу и заботы о населении региона», - подчеркнула министра.

Лучшие работники центра были награждены Благодарностями Губернатора области, Почетными грамотами областной Думы и другими ведомственными наградами, а также ценными подарками.