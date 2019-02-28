В теплицах региона произведено почти 1,4 тысяч тонн огурцов, выращенных в закрытом грунте
Тепличными предприятиями Саратовской области с начала 2019 года произведено 1383,5 тонн огурцов. Это на 80 тонн больше объемов произведенной продукции в прошлом году на эту дату.
Отпускная цена огурцов на разных предприятиях составляет от 120 до 160 рублей за килограмм. Продукция направляется в торговые точки г. Саратова и области, реализуется на сельскохозяйственных ярмарках.
В области работает 10 тепличных хозяйств, которые сосредоточены в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском муниципальных районах. Общая площадь тепличных комплексов области составляет почти 113 га (зимние почти 91 га, пленочные 22 га).