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В Саратове выступит главный органист собора «Святого Ангела» Валенсии

Новости / Культура
В Саратове выступит главный органист собора «Святого Ангела» Валенсии

Джулиан Бевиг примет участие в 27-м Саратовском органном фестивале и в проекте «Орган – в подарок детям».

По информации организаторов фестиваля, серия встреч и концертов с участием ведущего испанского органиста пройдет в нашем городе с 7 по 10 апреля.

9 апреля в 15.00 Джулиан Бевиг в ансамбле с лучшими солистами и творческими коллективами детских школ искусств Саратова выступит в проекте Детской школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям» в Евангелическо-лютеранском соборе Святой Марии. «Переезд» получившего добрую славу Проекта из Большого зала консерватории в собор вызван большой загрузкой зала репетициями и концертами самой консерватории. Для юных талантов Саратова будет важно опробовать свое исполнение классической музыки в высоком старинном здании Собора.

10 апреля гость из Испании представит программу «Саграда фамилия. Собор Святого семейства». В исполнении Джулиана Бевига прозвучит сольная органная классика Баха и редко исполняемые в России сочинения испанских композиторов. Концерт продолжится популярными старинными ариями в дуэте с лирическим баритоном Михаилом Журковым.