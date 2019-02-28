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Двое молодых людей стали фигурантами дела о разбойном нападении

Новости / ЧП
Двое молодых людей стали фигурантами дела о разбойном нападении


От их рук пострадал 16-летний юноша.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 4 ноября прошлого года 17 и 18-летний приятели находились в одном из ночных клубов Вольска. Там они повстречали 16-летнего юношу, который, как им показалось, неподобающе вел себя с присутствовавшими девушками. Ранее у компании, предводителями которой являлись данные молодые люди, уже случались конфликты с компанией 16-летнего посетителя заведения. Чтобы наказать его за грубое отношение к представительницам противоположного пола, он решили совершить хищение принадлежащего ему имущества.

Дождавшись юношу на улице, молодые люди высказали ему претензии относительно его поведения. Подросток попытался убежать от них, однако приятели настигли его во дворе одного из жилых домов и стали избивать. После этого они похитили у своей жертвы компьютерный планшет, наушники и кошелек и скрылись.

На следующий день самочувствие потерпевшего стало ухудшаться, он обратился в лечебное учреждение. Медики сообщили в правоохранительные органы о поступлении к ним пациентам с характерными для избиения телесными повреждениями.

В ходе проведенных следственных действий в жилище 17-летнего молодого человека обнаружен кошелек потерпевшего, а у одного из их приятелей – похищенный у него планшет. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении разбоя. Расследование уголовного дела продолжается.