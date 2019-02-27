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Железнодорожники провели для школьников урок безопасности

Новости
Железнодорожники провели для школьников урок безопасности


Открытый урок «Железная дорога – зона повышенной опасности» прошел в общеобразовательной школе №40 в Заводском районе.

По информации пресс-службы ПривЖД, выбор данного образовательного учреждения для проведения урока безопасности не случаен: объекты железнодорожной инфраструктуры расположены в непосредственной близости от учебного заведения, в частности, это станция Саратов-3, станция Примыкание и остановочная платформа Зуборезный. За сутки здесь проходит свыше ста поездов. Многие ученики школы №40 каждый день оказываются близ железной дороги, и это обязывает их иметь четкое представление о том, как следует себя вести в зоне повышенной опасности.

Железнодорожники продемонстрировали ребятам фильм, в котором подробно перечислены категорические запреты, которые действуют на территории железной дороги: не наступать на рельсы, не ходить по путям, не подлезать под вагонами, не перелезать через автосцепки вагонов, не заходить за ограничительную черту на платформе, не пользоваться наушниками в зоне движения поездов.

Железнодорожники провели для школьников урок безопасности

– Безопасность – важнейшее направление деятельности железнодорожных служб. Основным нарушением остается нахождение в зоне движения железнодорожного транспорта перед близко идущим поездом в местах, не предназначенных для перехода через пути. Мы продолжаем проводить целый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение травматизма на железной дороге. Это и технические мероприятия, в число которых входит обустройство платформ и современных пешеходных переходов через железнодорожные пути, установка плакатов и специализированных знаков, оснащение переходов звуковой и световой сигнализацией. Это и профилактические мероприятия, направленные на разъяснение азов безопасного поведения на железной дороге школьникам, – рассказал ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Приволжской железной дороги Сергей Гуцул.