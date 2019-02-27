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Неплательщикам грозит ограничение подачи тепла

Новости / Новости ЖКХ
Неплательщикам грозит ограничение подачи тепла


Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил должникам – юридическим лицам более 280 предупреждений.

По информации пресс-службы компании, их получили клиенты, которые суммарно задолжали энергетикам за потребленные теплоресурсы порядка 36 млн рублей. В том случае, если долги не будут выплачены ими до 28 февраля включительно, энергокомпания примет в отношении должников меры по ограничению подачи тепловой энергии.

Среди наиболее крупных должников Саратова, в которые поступили уведомления о возможных санкциях, - МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города», МУП «Банно-прачечное хозяйство», АО «Саратовэлектронпроект» и ЗАО «Волга». В Балакове предупреждения получили АО «Вагоностроительный завод», МУП «Балаковоэлектротранс», местное подразделение ОАО «Российские железные дороги». В Энгельсе о вводе возможных ограничений энергетики предупредили ЗАО «Тролза».

- Применение санкций в отношении этих и других абонентов правомерно юридически и возможно с технической точки зрения. Ограничение в подаче тепловой энергии является крайней мерой воздействия на неплательщика. Энергетики обращаются к ней только в том случае, если клиенты игнорируют законные требования поставщика услуг и уклоняются от попыток погасить задолженность за потребленные ресурсы, - прокомментировали в компании.