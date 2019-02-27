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Упавшая с крыши наледь стала причиной новой трагедии

Новости / ЧП
Упавшая с крыши наледь стала причиной новой трагедии


Следователи проводят проверку по факту гибели 61-летней женщины на Емлютина.

По информации СУ СКР по Саратовской области, вчера около 16 часов 15 минут 61-летняя женщина следовала вдоль 5-этажного жилого дома №44-а. Предположительно с козырька одного из балконов упала ледяная глыба, ударившая прохожей по голове. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые были обязаны осуществлять очистку здания от снега и льда, - отметили в следственном управлении.

Упавшая с крыши наледь стала причиной новой трагедии

По словам заместителя главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максима Сиденко, данный дом обслуживается ООО «ТСЖ-5».

- Глава города Михаил Исаев неоднократно призывал управляющие многоквартирными домами компании добросовестно выполнять свою работу, оперативно реагировать на обращения жителей и следить за состоянием кровель, особенно в период потепления. Халатность в этом вопросе недопустима. Я напоминаю, что у нас работают горячие линии в круглосуточном режиме, любой может позвонить и оставить жалобу, в том числе на неудовлетворительное состояние крыши, - прокомментировал чиновник.