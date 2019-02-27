Саратовский триатлонист Дмитрий Брегеда впервые выиграл чемпионат Европы в личном зачете
В румынском Чейле-Градистей прошли чемпионат и первенство Европы по зимнему триатлону.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, саратовец Дмитрий Брегеда впервые в своей карьере стал чемпионом Европы в личном зачете. В категории «Элита» он финишировал с итоговым временем 01:01.55. Второе место у итальянца Джузеппе Ламастра – 01:02.38. Третьим стал еще один россиянин Павел Якимов из Красноярска – 01:03.02.
В эстафете-микс 2×2 (бег 1,5 км; 2,65 км велосипед; 2 км лыжи) Дмитрий Брегеда вместе с Юлией Суриковой из Ярославля оказались вне пьедестала с пятым результатом. Победу же одержал еще один российский дуэт: Светлана Соколова из Чувашии и Павел Андреев из Красноярского края).
Бронзовую медаль в личной гонке среди юниоров завоевала Екатерина Карпова.