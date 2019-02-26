Стала известна программа "весенних" фестивалей

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Откроет череду многочисленных мероприятий национальный праздник «Наурыз» в Ровенском районе. Его проведение запланировано на 6 апреля. В ходе праздника каждый муниципальный район области презентует свою юрту, а также будет угощать гостей национальными блюдами. В программе мероприятия – спортивные состязания, выступление творческих коллективов. Кульминацией станет конкурс национальных костюмов, творчества и красоты Мисс «Наурыз 2019».12 апреля саратовцев и гостей региона ждут масштабные мероприятия, посвященные Дню Космонавтики и авиации. Традиционно в этот день на Гагаринском поле в Энгельсском районе пройдут праздничные мероприятия с участием приглашенных космонавтов. Гости смогут посетить выставочные павильоны и увидеть показательные выступления парашютистов.В апреле-мае планируется проведение IV Международного природоохранного этнокультурного фестиваля тюльпанов в Новоузенском районе.В мае Марксовский район пригласит на байкерский фестиваль «Правый берег», Самойловский район - на фестиваль «Дикого пиона» в Самойловке.19 мая в Лысых горах пройдет благотворительный фестиваль памяти композитора Н.И.Бахметьева «Бахметьевские вечера» - «Один день из жизни дворянской усадьбы». Участников ждет историческая реконструкция, которая знакомит с с историей родового гнезда Бахметьевых.Фото http://om-saratov.ru