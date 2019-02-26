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Новости
18:00 | 26 февраля
Начальника Эксплуатационного вагонного депо Анисовка подозревают в мздоимстве
17:16 | 26 февраля
Стала известна программа "весенних" фестивалей
16:30 | 26 февраля
Саратовским музеям предложили поучаствовать в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне
15:43 | 26 февраля
В Саратове эпидпорог по ОРВИ снижен во всех возрастных группах населения
14:55 | 26 февраля
В лицее №53 прошла проверка после поста о котлетах с плесенью
14:05 | 26 февраля
Саратовцы увидят выставку «Сирийский перелом»
13:14 | 26 февраля
Пациентка частной медклиники умерла после пластической операции от большой потери крови
12:20 | 26 февраля
Валерий Радаев о драке подростков в Елшанке: "Родителям и учителям нужно всегда быть внимательными к детям"
11:33 | 26 февраля
Наталия Кривицкая назначена министром занятости, труда и миграции Саратовской области
10:44 | 26 февраля
Для борьбы с паводком в Саратовском регионе Приволжской магистрали формируются противоразмывочные поезда
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Стала известна программа "весенних" фестивалей

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Стала известна программа "весенних" фестивалей

Комитет по туризму области анонсировал праздники и фестивали, которые пройдут этой весной в регионе.

Откроет череду многочисленных мероприятий национальный праздник «Наурыз» в Ровенском районе. Его проведение запланировано на 6 апреля. В ходе праздника каждый муниципальный район области презентует свою юрту, а также будет угощать гостей национальными блюдами. В программе мероприятия – спортивные состязания, выступление творческих коллективов. Кульминацией станет конкурс национальных костюмов, творчества и красоты Мисс «Наурыз 2019».

12 апреля саратовцев и гостей региона ждут масштабные мероприятия, посвященные Дню Космонавтики и авиации. Традиционно в этот день на Гагаринском поле в Энгельсском районе пройдут праздничные мероприятия с участием приглашенных космонавтов. Гости смогут посетить выставочные павильоны и увидеть показательные выступления парашютистов.

В апреле-мае планируется проведение IV Международного природоохранного этнокультурного фестиваля тюльпанов в Новоузенском районе.

В мае Марксовский район пригласит на байкерский фестиваль «Правый берег», Самойловский район - на фестиваль «Дикого пиона» в Самойловке.

19 мая в Лысых горах пройдет благотворительный фестиваль памяти композитора Н.И.Бахметьева «Бахметьевские вечера» - «Один день из жизни дворянской усадьбы». Участников ждет историческая реконструкция, которая знакомит с с историей родового гнезда Бахметьевых.

Фото http://om-saratov.ru