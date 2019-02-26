Саратовским музеям предложили поучаствовать в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне

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Музей Победы (Москва) предложил экскурсоводам федеральных, региональных, городских и школьных музеев продемонстрировать свое профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по такой сложной и серьезной теме, как Великая Отечественная война.По информации организаторов, соревнования пройдут по двум номинациям – «Музей детям» (экскурсии для школьников) и «Молодежный портал» (программы для тех, кому от 18 до 30 лет). Жюри оценит соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность, глубину раскрытия темы и так далее.Для участия необходимо с 21 февраля до 20 апреля направить в адрес музея видеозапись тематической экскурсии. Участвовать в конкурсе может любой музей, независимо от его уровня или формы подчиненности.Награждение победителей состоится в Москве 18 мая, в Международный день музеев. Записи наиболее ярких и оригинальных экскурсий разместят на сайте и в соцсетях музея Победы.