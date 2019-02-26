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В Саратове эпидпорог по ОРВИ снижен во всех возрастных группах населения

Новости / Здоровье
В Саратове эпидпорог по ОРВИ снижен во всех возрастных группах населения


В целом по области заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией постепенно снижается.

По информации пресс-службы регионального минздрава, в Саратовской области за прошедшую неделю зарегистрировано 15813 случаев заболевания ОРВИ. В сравнении с предыдущим периодом отмечается снижение заболеваемости на 15,34%. Эпидпорог превышен в следующих возрастных группах населения: дети «7-14 лет» на 1,8% и среди взрослого населения на 31,23%.

В Саратове заболеваемость ОРВИ по совокупному населению ниже расчетного эпидемического порога на 16,7% (всего зарегистрировано 6174 случаев). Отмечается снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 12,8%. Заболеваемость ОРВИ ниже расчетного эпидемического порога во всех возрастных группах населения.

В медицинских организациях области профилактические и противоэпидемические мероприятия в соответствии с комплексным планом проводятся в полном объеме и находятся на постоянном контроле.