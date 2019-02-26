В лицее №53 прошла проверка после поста о котлетах с плесенью

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Вчера в социальных сетях было опубликовано сообщение от имени учащихся лицея №53 Саратова, которые пожаловались, что на обед в столовой им подали заплесневелые котлеты.Как прокомментировали в комитете по образованию Саратов, замечаний по организации питания в лицее №53 в адрес администрации учреждения и поставщика питания (ООО «Купецъ») не поступало. Процесс осуществляется согласно всем требованиям, контроль качества ведется на ежедневной основе.- 25 февраля 2019 года в лицее состоялась встреча по факту размещения недостоверной информации в социальных сетях, - сообщает пресс-служба комитета. - На ней присутствовали председатель комитета по образованию, начальник отдела образования района, представитель организатора питания, заведующий производством, директор лицея, классный руководитель, ученик – автор поста в соцсети, его законный представитель. В ходе беседы установлено, что учащийся опубликовал информацию, которая не соответствует действительности. Мальчик подтвердил, что в котлетах отсутствовали следы плесени и инородных тел.Все присутствующие посетили пищеблок с целью ознакомления с образцами суточных проб, которые были в меню 25 февраля. Наличие плесени и инородных тел в образцах суточных проб не обнаружено.