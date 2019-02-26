26 Февраля 2019 23:49 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 26 февраля
Начальника Эксплуатационного вагонного депо Анисовка подозревают в мздоимстве
17:16 | 26 февраля
Стала известна программа "весенних" фестивалей
16:30 | 26 февраля
Саратовским музеям предложили поучаствовать в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне
15:43 | 26 февраля
В Саратове эпидпорог по ОРВИ снижен во всех возрастных группах населения
14:55 | 26 февраля
В лицее №53 прошла проверка после поста о котлетах с плесенью
14:05 | 26 февраля
Саратовцы увидят выставку «Сирийский перелом»
13:14 | 26 февраля
Пациентка частной медклиники умерла после пластической операции от большой потери крови
12:20 | 26 февраля
Валерий Радаев о драке подростков в Елшанке: "Родителям и учителям нужно всегда быть внимательными к детям"
11:33 | 26 февраля
Наталия Кривицкая назначена министром занятости, труда и миграции Саратовской области
10:44 | 26 февраля
Для борьбы с паводком в Саратовском регионе Приволжской магистрали формируются противоразмывочные поезда
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В лицее №53 прошла проверка после поста о котлетах с плесенью

Новости
В лицее №53 прошла проверка после поста о котлетах с плесенью



То, чем кормят лицеистов, лично проверила председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.

Вчера в социальных сетях было опубликовано сообщение от имени учащихся лицея №53 Саратова, которые пожаловались, что на обед в столовой им подали заплесневелые котлеты.

Как прокомментировали в комитете по образованию Саратов, замечаний по организации питания в лицее №53 в адрес администрации учреждения и поставщика питания (ООО «Купецъ») не поступало. Процесс осуществляется согласно всем требованиям, контроль качества ведется на ежедневной основе.

- 25 февраля 2019 года в лицее состоялась встреча по факту размещения недостоверной информации в социальных сетях, - сообщает пресс-служба комитета. - На ней присутствовали председатель комитета по образованию, начальник отдела образования района, представитель организатора питания, заведующий производством, директор лицея, классный руководитель, ученик – автор поста в соцсети, его законный представитель. В ходе беседы установлено, что учащийся опубликовал информацию, которая не соответствует действительности. Мальчик подтвердил, что в котлетах отсутствовали следы плесени и инородных тел.

Все присутствующие посетили пищеблок с целью ознакомления с образцами суточных проб, которые были в меню 25 февраля. Наличие плесени и инородных тел в образцах суточных проб не обнаружено.