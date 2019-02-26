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Саратовцы увидят выставку «Сирийский перелом»

Новости
Саратовцы увидят выставку «Сирийский перелом»


Поезд военно-исторической акции прибудет в наш город 8 марта.

Саратов вошел в число городов, в которых побывает поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом". По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, 23 февраля состав из 18 вагонов и платформ отправился с Казанского вокзала Москвы. Он побывает в нескольких десятках городов России и финиширует в мае на Московской железной дороге.

"На выставке "Сирийский перелом" демонстрируется трофейная техника и вооружение, изъятая в ходе боевых действий в Сирии. Уникальными являются бронированный штурмовой автомобиль, тоннельная машина. В составе экспозиции – порядка 500 образцов бронетанковой техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также огнестрельного оружия, взрывных устройств и экипировки", - сообщили в министерстве.

В Саратов поезд прибывает 8 марта в 10:25 по местному времени. Во время встречи состава будет организован концерт творческих коллективов области, а также ансамблей военных округов. На территории вокзала развернется выставка, посвященная 74-й годовщине Великой Победы.