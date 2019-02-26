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Пациентка частной медклиники умерла после пластической операции от большой потери крови

Новости / ЧП
Пациентка частной медклиники умерла после пластической операции от большой потери крови


Возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших смерть женщины.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, 20 февраля в одной из частных медицинских клиник Саратова 42-летней пациентке выполнена пластическая операция. После завершения оперативного вмешательства женщина была переведена в палату интенсивной терапии. 21 февраля около 2 часов ночи состояние пациентки ухудшилось. Несмотря на проводившееся лечение, в 21 час 30 минут того же дня у нее произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия не дали положительного результата и в 22 часа 55 минут констатирована смерть пациентки.

Было проведено судебно-медицинское исследование, которое показало, что причиной смерти женщины стала массивная кровопотеря вследствие осложнения проведенного хирургического вмешательства.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.