Пациентка частной медклиники умерла после пластической операции от большой потери крови
Возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших смерть женщины.
Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, 20 февраля в одной из частных медицинских клиник Саратова 42-летней пациентке выполнена пластическая операция. После завершения оперативного вмешательства женщина была переведена в палату интенсивной терапии. 21 февраля около 2 часов ночи состояние пациентки ухудшилось. Несмотря на проводившееся лечение, в 21 час 30 минут того же дня у нее произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия не дали положительного результата и в 22 часа 55 минут констатирована смерть пациентки.
Было проведено судебно-медицинское исследование, которое показало, что причиной смерти женщины стала массивная кровопотеря вследствие осложнения проведенного хирургического вмешательства.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.