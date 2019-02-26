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Валерий Радаев о драке подростков в Елшанке: "Родителям и учителям нужно всегда быть внимательными к детям"

Новости / ЧП
Валерий Радаев о драке подростков в Елшанке: "Родителям и учителям нужно всегда быть внимательными к детям"


Правовую оценку действиям участников конфликта дадут правоохранительные органы.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, 23 февраля днем у здания клуба в с. Елшанка Новобурасского района между 17-летними подростками на почве ревности произошел конфликт. Один из участников был избит сверстниками. В настоящее время потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой находится в Саратовской областной детской клинической больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

"По данному факту прокуратурой района организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Будут установлены условия жизни и воспитания подростков. Кроме того, будет дана оценка проводимой индивидуально-профилактической работе в образовательном учреждении", - сообщили в ведомстве.

Произошедшее не оставил без внимания губернатор Валерий Радаев.

"Родителям, учителям нужно всегда быть внимательными к детям, их увлечениям, личным переживаниям, отношениям со сверстниками, - заявил он. - Надо обязательно принимать меры при малейших признаках агрессии. Своевременное реагирование взрослых предотвратит подобные происшествия".

Фото webinfo.kz