Для борьбы с паводком в Саратовском регионе Приволжской магистрали формируются противоразмывочные поезда

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, противоразмывочный поезд включает в себя вагоны и платформы с камнем, щебнем, специализированным инструментом, при необходимости – цементом, железобетонными блоками, трубами и шпалами. За каждым из таких поездов закреплена отдельная бригада численностью в среднем десять человек. В случае подтопления объектов железнодорожной архитектуры персонал, приписанный к поездам, в самые сжатые сроки передислоцируется на место паводка и оперативно восстанавливает поврежденные участки пути, чтобы обеспечить безопасный пропуск железнодорожного транспорта.- Будет организовано круглосуточное дежурство поездов на ключевых железнодорожных станциях региона, в числе которых – Аткарск, Князевка и Увек, отмечает пресс-служба дороги. - Кроме того, в полном объеме осуществлен промер русел рек. Ведется работа по расчистке снега вдоль путей, специализированные бригады занимаются вскрытием и очисткой от снега всех искусственных сооружений, чтобы не допустить проникновения воды в железнодорожную насыпь.Фото http://gkh64.ru