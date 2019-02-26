В этом году в Саратовской области отремонтируют 22 моста
В текущем году в области планируется провести ремонт 19 мостов в Аткарском, Аркадакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Дергачёвском, Духовницком, Екатериновском, Ершовском, Калининском и др. районах.
Еще на трех мостовых переходах будет проведен капитальный ремонт. В Ровенском районе через овраг Приволжский, в Красноармейском районе через реку Сухой Карамыш и ремонт путепровода через железную дрогу «Саратов-Сенная» в Саратовском районе.
Также в 2019 году предусматривается строительство нового моста в Перелюбском районе через р.Каменка на автомобильной дороге «Перелюб-Иваниха» взамен аварийного низководного. Новый мост обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с Большечерниговским районом Самарской области, расширит межрегиональные деловые и торговые связи.