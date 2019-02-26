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В Радищевском музее состоится презентация выставочного проекта и каталога «Архитектура. Время и география»

Новости
В Радищевском музее состоится презентация выставочного проекта и каталога «Архитектура. Время и география»

28 февраля в 17.00 в Радищевском музее (ул. Радищева, 41) состоится презентация выставочного проекта и каталога «Архитектура. Время и география» (куратор Наталья Ситникова) в рамках работы Экспериментальных творческих мастерских Творческого Союза художников России и Поволжского отделения РАХ.

Проект «Архитектура. Время и география» объединил художников из Саратова, Казани, Нижнего Новгорода, Флоренции и Москвы. Первый показ выставки состоялся в ноябре 2018 года в Москве, в галерее «На Каширке». В Саратове выставка будет представлена в расширенном формате. Состав участников сохраняется, но увеличится количество представляемых работ