«Теремок» приглашает на празднование Масленицы

просмотров: 112

В пресс-службе театра отметили, что отмечать этот старинный праздник интермедией в фойе и спектаклем по мотивам любимых сказок стало традицией. Режиссером-постановщиком представления выступит народная артистка России Татьяна Кондратьева. В театре уже много лет идут ее постановки «Машенька и медведь», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» и другие.На празднике гостей театра встретят скоморохи, ряженые, Весна-красна, Зимушка-Зима, Царевна Несмеяна и Царь из сказки «По щучьему велению», чтобы загадать ребятам загадки, сыграть в игры, вместе спеть песни, провести конкурсы – проводить зиму шумно и весело. В конце первого отделения все зрители смогут попробовать главное масленичное угощение – румяные блины.Во втором отделении малышей и их родителей пригласят в зрительный зал, где их будет ждать спектакль по мотивам русской народной сказки.Представления пройдут 5, 6, 8 марта (вторник, среда, пятница) – в 11:00, 9 марта (суббота) — в 11:00 и 16:00, 10 марта (воскресенье) — в 11:00.