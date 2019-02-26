Годовалая девочка погибла, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком
По данному факту проводится доследственная проверка.
Трагедия произошла в селе Чапаевка Ершовского района. По информации пресс-службы следственного управления региона, местная жительница отвела детей к свекрови, проживающей в том же селе, чтобы та присмотрела за ними, пока она поедет в районный центр по делам. В тот же день в вечернее время бабушка поставила на кухне кипятиться кастрюлю с водой. По неосторожности девочка 2017 года рождения опрокинула ее на себя, получив ожог туловища и нижних конечностей. Сообщается,что женщина за медицинской помощью не обратилась, пытаясь самостоятельно провести лечение доступными медикаментами. Спустя два дня самочувствие малышки ухудшилось. Бабушка вызвала фельдшера, который констатировал смерть ребенка.
В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка. Следователями будут проверены условия жизни и воспитания детей в семье, а также установлено осуществлялся ли контроль компетентными органами за данной семьей. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) лиц, по вине которых произошла трагедия.