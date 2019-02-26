Годовалая девочка погибла, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком

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Трагедия произошла в селе Чапаевка Ершовского района. По информации пресс-службы следственного управления региона, местная жительница отвела детей к свекрови, проживающей в том же селе, чтобы та присмотрела за ними, пока она поедет в районный центр по делам. В тот же день в вечернее время бабушка поставила на кухне кипятиться кастрюлю с водой. По неосторожности девочка 2017 года рождения опрокинула ее на себя, получив ожог туловища и нижних конечностей. Сообщается,что женщина за медицинской помощью не обратилась, пытаясь самостоятельно провести лечение доступными медикаментами. Спустя два дня самочувствие малышки ухудшилось. Бабушка вызвала фельдшера, который констатировал смерть ребенка.В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка. Следователями будут проверены условия жизни и воспитания детей в семье, а также установлено осуществлялся ли контроль компетентными органами за данной семьей. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) лиц, по вине которых произошла трагедия.