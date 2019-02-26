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Депутат Михаил Романов прокомментировал Послание Президента РФ

Новости
Депутат Михаил Романов прокомментировал Послание Президента РФ


В среду, 20 февраля Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию РФ. Оно длилось 1 час 26 минут. По его итогам депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета ГД по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поделился своими комментариями.

По словам Михаила Романова, 15-е послание Владимира Путина в корне отличается от его предыдущих выступлений. Дело в том, что большая его часть коснулась внутренних вопросов РФ, конкретными адресатами стало большинство российских граждан. По сути, послание определило государственные решения, которым предназначено коснуться жизни людей.

Михаил Романов представляет Санкт-Петербург, и в своем комментарии отдельно коснулся именно этого города. По словам депутата, очень важно, что в послании прозвучало предложение о том, чтобы освободить от НДС застройщиков, сдающих социальные объекты. Жилищное строительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области развивается бурными темпами, но социальная инфраструктура за ним не всегда успевает.

Также Михаил Романов заострил внимание на высказываниях Владимира Путина относительно повышения обороноспособности страны, взаимоотношениях по линии граждане-представители власти. Важно помнить, что главная задача социального государства заключается в улучшении качества жизни граждан, обеспечение гарантий их прав и законных интересов, — подчеркнул депутат.