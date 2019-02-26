В Саратове открываются традиционные Фединские чтения
В программе научной конференции - выступления известных ученых, презентации книг, круглый стол.
По информации музея К.А.Федина, чтения пройдут 26 и 27 февраля. Откроются они по традиции церемонией возложения цветов к памятнику писателю.
На пленарном заседании будут представлены доклады ведущих российских ученых: Корниенко Н.В., чл.-корр. РАН, зав. отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН (Москва); Грачевой А.М., д.ф.н., зав. отделом новейшей русской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН; Папковой Е.А., к.ф.н., старшего научного сотрудника ИМЛИ им. А.М. Горького РАН (Москва), внучки Вс. Иванова; Елиной Е.Г., д.ф.н., профессора кафедры общего литературоведения и журналистики СГУ им. Н.Г. Чернышевского и др.
Также в первый день работы конференции состоятся презентации книг «Константин Федин и его современники. Также пройдет открытие выставки из фондов музея к 95-летию выхода романа К.А. Федина «Города и годы».
27 февраля программу чтений продолжат секционные заседания. В 15.30–16.00 пройдет круглый стол, в ходе которого будут подведены итоги конференции.