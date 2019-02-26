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Житель Балтайского района до смерти забил постояльца-скандалиста

Новости / ЧП
Житель Балтайского района до смерти забил постояльца-скандалиста


После совершенного преступления он сам вызвал полицейских и признался в содеянном.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 55-летний житель села Журавлиха Балтайского района приютил у себя на зиму 65-летнего соседа, дом которого не отапливался. Постоялец оказался с характером и устраивал благодетелю скандалы. 19 февраля мужчины распивали спиртное. Хозяин поставил перед гостем тарелку с ужином, однако тот, желая выказать очередную порцию обиды, вылил пищу из тарелки. 55-летний мужчина сдержал волнение, однако, сосед не унимался и высыпал на стол содержимое пепельницы. Хозяин не выдержал, схватил металлическую кочергу и стал избивать дебошира. От полученных повреждений на следующий день потерпевший скончался.

55-летний мужчина вызвал сотрудников полиции и рассказал обо всем случившемся. Он был задержан следователями. В ходе допроса в качестве подозреваемого он рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, продолжается.