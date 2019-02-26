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В Саратове состоялось награждение победителей и призеров Всероссийского заочного конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»

Новости
В Саратове состоялось награждение победителей и призеров Всероссийского заочного конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»

21 февраля 2019 года в Центре технического творчества детей и молодежи состоялось награждение победителей и призеров Всероссийского заочного конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей», представляющих образовательные организации города Саратова.

Конкурс проводился МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи» и комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в шести номинациях: «Компьютерное творчество», «Техническое творчество», «Художественное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Литературное творчество» и «Методическая разработка».
На конкурс поступило более 850 работ из Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Самарской, Московской областей и Краснодарского края. Среди участников конкурса – более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья из образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы.

Саратовскую область на конкурсе представляла 61 образовательная организация; 44 обучающихся стали победителями и призерами. Также 75 обучающихся, представляющих саратовский регион, были удостоены специальными дипломами Главного управления МВД России по Саратовской области, Главного управления МЧС России по Саратовской области и ОГИБДД УМВД России по городу Саратову.