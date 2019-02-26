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Центр медицинской профилактики области отмечает столетие

Новости / Здоровье
Центр медицинской профилактики области отмечает столетие


Торжественное мероприятие состоится завтра, 26 февраля, в театральном зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова.

На протяжении всей истории главной целью Саратовского областного центра медицинской профилактики является повышение санитарной грамотности населения региона, обучение методам первичной и вторичной профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни.

Предметом деятельности учреждения является изучение, организация и проведение научно-обоснованных мероприятий по первичной и вторичной профилактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья населения на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях.

"Сегодня приоритет профилактики в здравоохранении провозглашен законодательно как один из ключевых векторов развития первичной медико-санитарной помощи, - отмечает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Создание в нашей области единой здоровьесберегающей среды, объединяющей все региональные, общественные, государственные механизмы и профессиональные медицинские сообщества ведет к повышению эффективности государственных мер по укреплению общественного здоровья".

В торжественном мероприятии, посвященное 100-летию центра, планируется участие руководителей и представителей региональных органов власти, общественных и пациентских организаций, почетных гостей.