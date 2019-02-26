Центр медицинской профилактики области отмечает столетие
Торжественное мероприятие состоится завтра, 26 февраля, в театральном зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова.
На протяжении всей истории главной целью Саратовского областного центра медицинской профилактики является повышение санитарной грамотности населения региона, обучение методам первичной и вторичной профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни.
Предметом деятельности учреждения является изучение, организация и проведение научно-обоснованных мероприятий по первичной и вторичной профилактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья населения на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях.
"Сегодня приоритет профилактики в здравоохранении провозглашен законодательно как один из ключевых векторов развития первичной медико-санитарной помощи, - отмечает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Создание в нашей области единой здоровьесберегающей среды, объединяющей все региональные, общественные, государственные механизмы и профессиональные медицинские сообщества ведет к повышению эффективности государственных мер по укреплению общественного здоровья".
В торжественном мероприятии, посвященное 100-летию центра, планируется участие руководителей и представителей региональных органов власти, общественных и пациентских организаций, почетных гостей.