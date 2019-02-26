Григорий Аредаков и Эльвира Данилина награждены Почетными знаками губернатора
На заседании областного итогового актива Саратовской области губернатор Валерий Радаев вручил Почётные знаки губернатора художественному руководителю Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А.Слонова народному артисту России Григорию Аредакову «За любовь к родной земле» и заслуженной артистке России Эльвире Данилиной «За наставничество».
«Именно в Год театра мне очень важен и дорог этот знак внимания. Свою задачу в педагогической практике я вижу как преемственность и развитие великих традиций мастеров Саратовской театральной школы, » - сказала Эльвира Данилина