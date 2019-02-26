26 Февраля 2019 06:44 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 февраля
Центр медицинской профилактики области отмечает столетие
17:34 | 25 февраля
В Радищевском музее состоится презентация выставочного проекта и каталога «Архитектура. Время и география»
17:17 | 25 февраля
В этом году в Саратовской области отремонтируют 22 моста
15:59 | 25 февраля
«Теремок» приглашает на празднование Масленицы
15:08 | 25 февраля
Годовалая девочка погибла, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком
14:14 | 25 февраля
В Саратове открываются традиционные Фединские чтения
13:21 | 25 февраля
Депутат Михаил Романов прокомментировал Послание Президента РФ
12:30 | 25 февраля
В Саратове состоялось награждение победителей и призеров Всероссийского заочного конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»
11:39 | 25 февраля
Житель Балтайского района до смерти забил постояльца-скандалиста
10:48 | 25 февраля
Григорий Аредаков и Эльвира Данилина награждены Почетными знаками губернатора
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Григорий Аредаков и Эльвира Данилина награждены Почетными знаками губернатора

Новости


На заседании областного итогового актива Саратовской области губернатор Валерий Радаев вручил Почётные знаки губернатора художественному руководителю Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А.Слонова народному артисту России Григорию Аредакову «За любовь к родной земле» и заслуженной артистке России Эльвире Данилиной «За наставничество».

«Именно в Год театра мне очень важен и дорог этот знак внимания. Свою задачу в педагогической практике я вижу как преемственность и развитие великих традиций мастеров Саратовской театральной школы, » - сказала Эльвира Данилина