25 Февраля 2019 09:43 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:51 | 24 февраля
KAMA TYRES представил новую модель шины KAMA PRO NR 203
17:17 | 22 февраля
В музее Федина откроется выставка «В романе не вся правда, хотя правда всё»
16:39 | 22 февраля
В Саратове пройдет акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
15:54 | 22 февраля
В Ленинском районе на школьника упала сосулька
15:04 | 22 февраля
Жителя поселка Зоринский насмерть сбил поезд
14:10 | 22 февраля
Полицейские передали родственникам погибшего бойца солдатский медальон
13:19 | 22 февраля
В области открылся восьмой штаб "Волонтеров Победы"
12:25 | 22 февраля
В области продолжают работу «Университеты третьего возраста»
11:34 | 22 февраля
В марте в Саратове будет экспонироваться Межрегиональная передвижная выставка «Живописная Россия»
10:47 | 22 февраля
"СГАУ-Саратов" вернул себе место в турнирной таблице
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

KAMA TYRES представил новую модель шины KAMA PRO NR 203

Новости
Рисунок протектора новой модели KAMA PRO NR 203 разрабатывался с учётом условий эксплуатации по региональным дорогам.

KAMA TYRES представил новую модель шины KAMA PRO NR 203

Более насыщенный центр создали для уменьшения сопротивления качению, разряженную и усиленную плечевую зону – для улучшения свойств торможения и разгона в любое время года. Лучшему сцеплению с дорогой в дождь и мокрый снег, очищению от камней способствует сложная форма шашек и канавок рисунка.
ЦМК шина нового поколения KAMA PRO NR 203 в типоразмере 315/70R22.5 готовится к выпуску на предприятиях шинного комплекса KAMA TYRES.
Модель NR 203 предназначена для установки на ведущую ось грузовых автомобилей, которые эксплуатируются преимущественно на региональных дорогах. Профиль шины NR 203 оптимизирован, даёт равномерный износ шины по всей ширине беговой части и увеличивает срок эксплуатации.
«Комплектация транспорта шинами KAMA PRO NR 203 позволит повысить эффективность его использования и уменьшит расходы транспортной компании. Оптимизированная конструкция шины и применяемая новая рецептура резиновой смеси позволят увеличить эксплуатационный ресурс шины до 20% в сравнении с предыдущей моделью ЦМК шин КАМА, что является главной отличительной особенностей всех моделей линейки KAMA PRO», – комментирует Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».
ЦМК шина нового поколения KAMA PRO NR 203 имеет индекс нагрузки 154/150 (3750 кг), индекс скорости – L, маркировку – M+S, 3PMSF. Глубина протектора составляет 20,5 мм.
Продукция линейки ЦМК шин KAMA PRO предназначена для комплектации транспортных средств, участвующих в региональных и магистральных перевозках. Модели выпускаются на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код