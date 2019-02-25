KAMA TYRES представил новую модель шины KAMA PRO NR 203

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Более насыщенный центр создали для уменьшения сопротивления качению, разряженную и усиленную плечевую зону – для улучшения свойств торможения и разгона в любое время года. Лучшему сцеплению с дорогой в дождь и мокрый снег, очищению от камней способствует сложная форма шашек и канавок рисунка.ЦМК шина нового поколения KAMA PRO NR 203 в типоразмере 315/70R22.5 готовится к выпуску на предприятиях шинного комплекса KAMA TYRES.Модель NR 203 предназначена для установки на ведущую ось грузовых автомобилей, которые эксплуатируются преимущественно на региональных дорогах. Профиль шины NR 203 оптимизирован, даёт равномерный износ шины по всей ширине беговой части и увеличивает срок эксплуатации.«Комплектация транспорта шинами KAMA PRO NR 203 позволит повысить эффективность его использования и уменьшит расходы транспортной компании. Оптимизированная конструкция шины и применяемая новая рецептура резиновой смеси позволят увеличить эксплуатационный ресурс шины до 20% в сравнении с предыдущей моделью ЦМК шин КАМА, что является главной отличительной особенностей всех моделей линейки KAMA PRO», – комментирует Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».ЦМК шина нового поколения KAMA PRO NR 203 имеет индекс нагрузки 154/150 (3750 кг), индекс скорости – L, маркировку – M+S, 3PMSF. Глубина протектора составляет 20,5 мм.Продукция линейки ЦМК шин KAMA PRO предназначена для комплектации транспортных средств, участвующих в региональных и магистральных перевозках. Модели выпускаются на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.