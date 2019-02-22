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В Ленинском районе на школьника упала сосулька

Новости / ЧП
В Ленинском районе на школьника упала сосулька

Мальчик госпитализирован.

По сведениям региональных СМИ, позавчера с многоквартирного жилого дом №23 по ул. Лунная упала наледь. В результате получил закрытую черепно-мозговую травму 12-летний мальчик. Он госпитализирован с закрытой травмой черепа и сотрясением мозга.

Данное происшествие прокомментировали в городской администрации. Там сообщили, что данный дом находится в оперативном управлении ТСЖ «Луна 2010».

- С выездом на место сегодня, 22 февраля, сотрудниками администрации Ленинского района установлено, что по данному адресу проводятся работы по очистке кровли от снега и наледи специализированной организацией, - сообщает пресс-служба мэрии. - Глава Саратова Михаил Исаев поручил муниципальным жилищным инспекторам разобраться в сложившейся ситуации и усилить контроль за состоянием кровель домов в связи с прогнозируемым потеплением.