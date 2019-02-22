Жителя поселка Зоринский насмерть сбил поезд
ЧП произошло вчера около семи часов вечера на 280 км перегона «Липовский – Зоринский» Саратовского региона ПривЖД.
По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте, 47-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей попутном с грузовым поездом направлении. Машинист применил звуковые и световые сигналы, но мужчина на них никак не отреагировал. Затем было применено экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.