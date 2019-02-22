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В музее Федина откроется выставка «В романе не вся правда, хотя правда всё»

Новости / Культура
В музее Федина откроется выставка «В романе не вся правда, хотя правда всё»

Экспозиция будет посвящена 95-летию выхода романа К. А.Федина «Города и годы».

По информации пресс-службы музея, данный вышел отдельным изданием в конце 1924 года и сразу вывел молодого автора в первый ряд современных российских прозаиков. Он бурно обсуждался в писательской среде, вызвал поток читательских писем, изучался в школе, привлек внимание крупнейших театральных и кинорежиссеров, а вскоре принес Федину и широкую европейскую известность.

До 1937 года роман выходил в Советском Союзе ежегодно, выдержав 14 переизданий, а затем был вычеркнут из издательских планов на долгие двадцать лет.

На выставке будут впервые представлены материалы из фондов музея, дающие представление об истории издания и бытования романа. Особую ценность представляют письма от иностранных издателей, известных деятелей театра и кино (с предложениями об экранизации и инсценировке романа), письма Федина, его рукописное предисловие к чешскому изданию романа (1926 г.), критические работы о романе 1920-х годов. Также экспонируются некоторые из многочисленных зарубежных изданий романа.

Посетители также увидят иллюстрации к роману известных художников – К. Рудакова, М. Алексеева, Г. Филипповского.

Выставка начнет работу 26 февраля.