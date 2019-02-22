В Саратове пройдет акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
В соревнованиях примут участие команды не только из областного центра, но и районов области.
По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, 23 февраля с 11.00 до 15.00 на стадионе «Локомотив»состоится областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы».
В мероприятии примут участие спортивные семейные команды г.Саратова и муниципальных районов области. Возраст членов команд - от 6 до 49 лет.