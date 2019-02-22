Полицейские передали родственникам погибшего бойца солдатский медальон

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в августе 1993 года при проведении поисковой экспедиции на территории Сычевского района Смоленской области в воронке около бывшей деревни Малое Кропотово группой военной археологии «Искатель» под руководством Александра Царькова были обнаружены останки и солдатский медальон с запиской нашего земляка. По данным Центрального архива, Алексей Осипович Огурцов проходил службу в 1-м батальоне 6-й Мотострелковой бригады 6-го Танкового корпуса и пропал без вести 28 ноября 1942 года.Боец был похоронен 19 августа 1993 года на братском воинском кладбище №4 в деревне Аристово Сычевского района Смоленской области.31 октября 2018 года в адрес Управления МВД России по городу Саратову, поступил запрос от группы военной археологии «Искатель» по факту розыска родственников бойца РККА Огурцова Алексея Осиповича.- В саратовской полиции сочли за честь внести свой вклад в благородное дело, исполнив миссию по розыску семьи погибшего фронтовика, - прокомментировали в пресс-службе. - В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Саратову были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлены ближайшие родственники Алексея Осиповича – дочь и внучки, проживающие в Саратове.Накануне 23 февраля в ДК Россия прошло торжественное мероприятие УМВД России по городу Саратову. В торжественной обстановке начальник управления полковник полиции Андрей Чепурной передал солдатский медальон красноармейца Алексея Огурцова его родственникам.Фото http://files.spravker.ru