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"СГАУ-Саратов" вернул себе место в турнирной таблице

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"СГАУ-Саратов" вернул себе место в турнирной таблице


В очередном матче гандбольной суперлиги наша команда на выезде обыграла челябинское "Динамо".

По информации пресс-службы саратовского гандбольного клуба, с первых минут встречи "аграрии" вышли вперед и обозначили свои претензии на победу. К середине первого тайма преимущество "СГАУ-Саратов" достигло семи мячей. Уральцы пытались приблизиться, но к перерыву особого успеха в этом не добились. Первый тайм завершился со счетом 12:18 в пользу гостей.

Начало второго игрового отрезка вообще рисовало радужные перспективы и легкие два очка в копилку саратовцев. За первые пять минут после перерыва Евгений Лысаков ни разу не доставал мяч из своих ворот, а его партнеры по команде довели преимущество волжан до +10. Но легкой победы все же снова не получилось: допустив ряд ошибок и потерь, саратовцы позволили хозяевам площадки попытаться вернуть интригу в игру. В итоге "аграрии" победили с преимуществом всего в два мяча - 30:32.

Впереди у "СГАУ-Саратов" встреча с непростым соперником - краснодарским "СКИФом". Матч состоится 28 февраля в Саратове на площадке ФОКа "Юбилейный". Напомним, что в первом противостоянии на выезде "аграрии" одержали победу - 23:29. Уверены, что дома при активной поддержке болельщиков наша команда сделает все возможное, чтобы повторить этот успех.