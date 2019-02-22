Фонд помощи детям «Подарок Ангелу» запустил новый проект
Фонд помощи детям «Подарок Ангелу» объявил о запуске нового проекта в рамках гранта Президента РФ
Проект «Школа Особенного Родителя» направлен на воплощение в жизнь идеи системного подхода к реабилитации детей с церебральным параличом. В его рамках в 2017 году было открыто две студии персональной реабилитации для таких детишек. В них семьи с детьми с ДЦП берутся под постоянный патронаж.
В комментарии к новости реабилитолог студии «Подарок Ангелу» Иван Волков подчеркнул, что залогом успеха к эффективной реабилитации детей с ДЦП является системный подход. Работающая с такими «особенными детьми» команда реабилитологов разработал курс, включающий в себя 8 разных тем. Благодаря этому родители получают возможность ежедневно способствовать развитию своего ребенка.
В свою очередь, гендиректор Фонда Анастасия Приказчикова рассказала, что сейчас рассматривается возможность вывода проекта «Школа Особенного Родителя» на регионы. Запросы об этом поступают из разных уголков нашей страны.
Проект «Школа Особенного Родителя» направлен на воплощение в жизнь идеи системного подхода к реабилитации детей с церебральным параличом. В его рамках в 2017 году было открыто две студии персональной реабилитации для таких детишек. В них семьи с детьми с ДЦП берутся под постоянный патронаж.
В комментарии к новости реабилитолог студии «Подарок Ангелу» Иван Волков подчеркнул, что залогом успеха к эффективной реабилитации детей с ДЦП является системный подход. Работающая с такими «особенными детьми» команда реабилитологов разработал курс, включающий в себя 8 разных тем. Благодаря этому родители получают возможность ежедневно способствовать развитию своего ребенка.
В свою очередь, гендиректор Фонда Анастасия Приказчикова рассказала, что сейчас рассматривается возможность вывода проекта «Школа Особенного Родителя» на регионы. Запросы об этом поступают из разных уголков нашей страны.