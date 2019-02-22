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Фонд помощи детям «Подарок Ангелу» запустил новый проект

Новости
Фонд помощи детям «Подарок Ангелу» объявил о запуске нового проекта в рамках гранта Президента РФ

Фонд помощи детям «Подарок Ангелу» запустил новый проект

Проект «Школа Особенного Родителя» направлен на воплощение в жизнь идеи системного подхода к реабилитации детей с церебральным параличом. В его рамках в 2017 году было открыто две студии персональной реабилитации для таких детишек. В них семьи с детьми с ДЦП берутся под постоянный патронаж.

В комментарии к новости реабилитолог студии «Подарок Ангелу» Иван Волков подчеркнул, что залогом успеха к эффективной реабилитации детей с ДЦП является системный подход. Работающая с такими «особенными детьми» команда реабилитологов разработал курс, включающий в себя 8 разных тем. Благодаря этому родители получают возможность ежедневно способствовать развитию своего ребенка.

В свою очередь, гендиректор Фонда Анастасия Приказчикова рассказала, что сейчас рассматривается возможность вывода проекта «Школа Особенного Родителя» на регионы. Запросы об этом поступают из разных уголков нашей страны.

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